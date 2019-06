Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlarla bayramlaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, bayramın ilk gününde öğle namazından sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Gül, programa katılan çocuklara oyuncak ailelerine ise şeker dağıttı

Vali Gül, Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kiraz ve Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlarla birlikte Ulu Cami'de öğle namazını kıldı. Vali Gül ve beraberindekiler, önce camideki cemaat ile bayramlaştı. Sonra cami avlusunda vatandaşların tek tek bayramını kutlayan Vali Gül, çocuklara oyuncak, ailelerine ise bayram şekeri dağıttı. Vali Gül, gazetecilerin de bayramını kutlayarak, "Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de her mahallede her camide bayramlaşma oldu. Bayramda gerek kentin huzuru, emniyeti anlamında gerekse belediye sağlık ve diğer hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alındı. Her şeye hazırlıklı ve 24 saat esasına göre çalışma yapılıyor. Allah nice bayramlara kavuştursun. Bereketli geçen bir Ramazan ayının ardından bayram gününe ulaştık. Bu dönemde yardımlaşma duyguları da en hat safhada gerçekleşti" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasını istedi

Vali Gül, şehit ailelerinin de bayramını kutlayan Vali Gül, 9 günlük bayram tatilinde yola gidecek ve dönecek olanlara da trafik kurallarına uymaları konusunda da çağrıda bulundu. Gül, "9 günlük bayram tatili içerisinde özellikle uzun yola giden ve trafikte olan hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. Bir anlık dalgınlık bir anlık kurallara uymamazlık bizleri üzebilir" diye konuştu.

