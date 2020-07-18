Gaziantep ve Kasımpaşa yenişemedi: 2-2

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 33.haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.00'da başlayan mücadelede Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Muhammet Demir ve Meriah, konuk takımın gollerini ise Thiam (2) kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım haftayı 43 puanla tamamladı, Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı. Ligin son hafta mücadelesinde Gaziantep F.K. düşme potasında bulunan Yeni Malataspor'a konuk olacak. Kasımpaşa'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Güray’ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan’dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne getiren golü kaydetti. 1-0

13. dakikada Yusuf’un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

20. dakikada sağ kanattan Yusuf’un yerden kestiği ortaya Gohou dokunamadı.

22. dakikada Morais’in ortasında Hadergjonaj’dan seken top kornere gitti.

36. dakikada Aytaç’ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Maxim’in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

53. dakikada Maxim’in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantepli oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyonda VAR incelemesi sonrası korner kararı verildi.

67. dakikada ceza sahası içerisine çalımlarla giren Thiam’ın sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

69. dakikada Morais’in ceza sahası önünde çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Meriah'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topla buluşan Maxim, kaleci Ramazan'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2

87. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut Djilobodji'den sekerek dışarı gitti.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Asım Yusuf Öz xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xxx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xxx, Andre Sousa x (Jefferson dk.46 x), Güray Vural xx, Kenan Özer x (Furkan Soyalp dk.46 x), Maxim xxx (Chibsah dk.84 x), Muhammet Demir xxx (Muğdat Çelik dk.90 ?)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kasımpaşa: Ramazan Köse xxx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xxx, Pavelka xx (Tarkan dk.75 x), Yusuf Erdoğan xxx, Mame Thiam xxxx, Hajradinovic xx (Anıl Koç dk.75 x), Gohou xx (Quaresma dk.61 x)

Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Fode Koita

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Muhammet Demir (dk.7), Maxim (dk.78) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve dk. 36) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Maxim, Oğuz Ceylan, Sumudica (Gaziantep FK)