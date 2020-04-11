İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gaziantep yasağa uyuyor

Gaziantep yasağa uyuyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.

Gaziantep yasağa uyuyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Gaziantep'te genelgede yer alan yerler dışında her yer kapalıydı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi meydanı bomboş kaldı. Çarşı pazarlar kapalı olurken, yoğun araç trafiği olan caddelerde de ambulans ve polis araçları dışında araçlar yoktu.

Gaziantep yasağa uyuyor

Gaziantep yasağa uyuyor

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT