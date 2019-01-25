Anadolu'daki en önemli geleneksel ayakkabılardan biri olan Gaziantep yemenisi dünyaya açılıyor. "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" ile doğal malzemelerden yapılan ve son derece sağlıklı olan Gaziantep yemenisinin bir dünya markası olması hedefleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında, TASEV'in (Türkiye Ayakkabıcılık Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) okullarında görevli 3 eğitimci Gaziantep'e gelerek yemeni ustalarından eğitim alacak. Gaziantep yemenisinin yapılmasını ve tüm inceliklerini öğrenecek olan 3 eğitimci, daha sonra İstanbul'da 10 yemenici ustası yetiştirecek. Gaziantep yemenisi böylece yeniden yaygınlaşacak.

Gaziantep, projeye sahiplendi

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla ve "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" Koordinatörü İlknur Ünal, projeyi anlatmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Başkan Nedim Atilla ve Proje Danışmanı İlknur Ünal, Vali Davut Gül, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Yemenici Orhan Çakıroğlu ile görüşerek, projenin ayrıntıları ile ilgili bilgiler verdi.

Ulusal ve kültürel değerimiz

Gaziantep'te yaptığı görüşmeleri değerlendiren İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla, "Yemeni, Gaziantep'in önemli bir ulusal ve kültürel değeridir. Biz bu projeyi Gaziantep'e, Gaziantep'in ekonomisine, kültürüne ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırladık. Gaziantep için hazırladığımız bu projeyi Gazianteplilere anlatmak için geldik. Gaziantep'te çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Başta sayın Valimiz Davut Gül olmak üzere, görüştüğümüz tüm yöneticiler projemize büyük ilgi gösterdiler" dedi.

Koçer'e teşekkür ederiz

Projenin gerçekleşmesinde Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in büyük desteklerini gördüklerini ifade eden Başkan Nedim Atilla, "Projemizi Milletvekilimiz Nejat Koçer'e sunduğumuzda inceledi, çok beğendi ve sahiplendi. Projemizin gerçekleşmesinde de önemli destekleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gaziantepli hemşehrimiz TİM eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TASEV Başkanı Tan Erdoğdu'ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. TASEV'in ayakkabıcılık lisesi var. Onların da geleneksel ayakkabıları yaşatmak için proje hazırlama düşünceleri varmış ama hangi ayakkabıyı tercih edeceklerine henüz karar vermemişler. Biz böyle bir proje ile gidince onların da hedefleri ile uyuştuğu için TASEV'den önemli destek gördük. Yemeni Gaziantep'in önemli bir değeri. Bu değerimizi ulusal, uluslararası boyuta taşıyalım istedik. Tıpkı Gaziantep'in baklavası, yemeği ne kadar değerliyse yemenisi de o kadar değerlidir. Yemenimizi de baklava gibi, gastronomi gibi bir aşamaya getirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortopedik ve sağlıklı ayakkabı

"Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" Danışmanı İlknur Ünal ise, projenin amaçları ile ilgili olarak, "Proje ile bir yıl içinde 10 kişilik bir yemeni ustası yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu ustalar da TASEV'in okulunda yeni ustalar yetiştirecek. Böylece yemenicilik ustalar aracılığıyla yeniden yaygınlaşacak. Buradaki temel hedefimiz, yemeninin uluslararası pazarlarda gezen ayakkabılar gibi bir marka olmasıdır. Yemeni sağlık olarak çok önemli bir ayakkabı. Doğal malzemeden kullanılıyor. Yapılışında kullanılan deri ve tabanında kullanılan kil bakımından çok önemli. Tabandaki kil bir taraftan elektriği iletirken, diğer taraftan da ayağa göre şekil aldığı için ortopediklik özelliği kazanıyor. Bu özellikleri görünce gerçekten dünya markası olabilir diye düşündüm. Dünya çapında ayakkabı markaları var. Ama bildiğimiz kadarıyla hiçbirinin elektriği ileten bir marka yok. Biz doğal olarak, geleneklerimiz olarak bunu keşfetmişiz. Gaziantep Yemenisini günümüzdeki tüketici talepleri ve modaya uygun beklentilerine uygun bir şekilde yenileyerek, dünya çapında tanınan bir marka haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İlknur Ünal, proje kapsamında "Yemenimi nasıl dünya markası yaparım" konulu bir fikir yarışması da düzenleneceğini belirterek, "Yarışmayı üniversitelerin ayakkabıcılık bölümlerine, iletişim ve işletme fakültelerine duyuracağız. Projenin sürekliliğinin sağlanması ve amacına ulaşması için uluslararası markalaşma ile ilgili çalışan bir kurumdan destek alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA