Gaziantep, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Gaziantep, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Gaziantep sahasında Yeni Malatyaspor ile 28.11.2020 13:30'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziantep, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Gaziantep Yeni Malatyaspor 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gaziantep, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erdinç Sezertam(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 17. Oğuz Ceylan, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 74. Amedej Vetrih, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 88. Furkan Soyalp, 11. Güray Vural, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 20 15 2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 3 Galatasaray 9 5 2 2 12 7 17 5 4 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 12 4 9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 1 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 9 -5 17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 8 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları