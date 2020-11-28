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Gaziantep, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Gaziantep, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Gaziantep, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Gaziantep ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Gaziantep sahasında Yeni Malatyaspor ile 28.11.2020 13:30'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

GAZİANTEP YENİ MALATYASPOR
Gaziantep Yeni Malatyaspor
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erdinç Sezertam(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 17. Oğuz Ceylan, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 74. Amedej Vetrih, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 88. Furkan Soyalp, 11. Güray Vural, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray9522127175
4Gaziantep FK103611513152
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Sivasspor82338109-2
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor82155117-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-1Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor Konyaspor
30.11.2020Sivasspor Göztepe
30.11.2020Kayserispor Fatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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