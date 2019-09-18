Gaziantep Yiyecekleri Şenliği’nde 100 bin porsiyon kebap pişecek

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin 19'uncusu Ataşehir'de başlıyor.

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin 19'uncusu bu yıl 20-21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ataşehir'de kurulan etkinlik alanında Ataşehir Belediyesinin de katkılarıyla başlıyor.

Her yıl ortalama 50 bin bin kişinin katıldığı şenliğe bu sene katılımın çok daha yüksek olacağını belirten İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker, "Şenlik süresince Gaziantep kültürünü İstanbullulara yakından tanıtacağız. Şenliğimiz gerek Gaziantep gerekse yemek kültürümüzün tanıtımı için büyük önem taşımaktadır. Şenliğimizde Gaziantep'in sulu yemekleri, kebap, baklava, kadayıf, yuvarlama, katmer, kuru patlıcan dolması, tatlı sucuk, taze Antep fıstığı gibi çeşitli yemeklerimizi tanıtma ve tattırma yanında 100 bin porsiyon kebap ve tatlı pişirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gaziantep Yiyecekleri Şenliğin bu yıl 19'uncu kez düzenlendiğini ifade eden İstanbul Peker, şenliğin marka şehir olan Gaziantep kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek "Bu yıl İstanbul gündemine damgasını vuracak olan etkinliklerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek devlet protokolünden gerekse Gaziantep'ten büyük bir katılımla gerçekleştirilecek olan şenliğimizde Gaziantep mutfağıyla ilgili bütün unsurları tanıtmaya çalışacağız. İstanbul'da yaşayan Gazianteplilerin ve Gaziantep mutfağına ilgi duyan herkesin büyük ilgisini çeken şenliğimizde esnaflarımızın yemek, kuruluk, salça gibi ürünleri sergileyip katılımcılara sundukları aynı zamanda Gaziantep mutfak kültürüyle ilgili bir çok yemeğin yapılışının sergilendiği muhteşem bir organizasyon olacak" ifadelerini kullandı.

100 bin porsiyon kebap pişirilecek

Yapılan bilgilendirmede; pek çok sanatçının sahne alacağı etkinliklerde ziyaretçilere davul zurna eşliğinde bir eğlence sunulacak. Gaziantep'in meşhur yemeklerini tadan misafirler halay çekerek yediklerini eritecek. Yağlı köfte yapma yarışması, peçiç turnuvası ve baklava yeme yarışmalarıyla Gaziantep sofrasının lezzetlerine dikkat çekilecek. Şenlikte beyran, dövmeli alaca çorba, analı kızlı, içli köfte, kebap, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, zahter salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça, katmer, baklava, fıstık gibi yörenin yüzlerce lezzeti tadılacak. Şenlik süresince 100 bin porsiyon yemek tüketilmesi ve 50 binden fazla katılımcı hedefleniyor.

20 Eylül Cuma günü günü başlayacak şenlik 22 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: İHA