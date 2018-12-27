Gaziantep’e askeri araç sevkiyatı sürüyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep'e gelen askeri araçlar sınırdaki birliklere sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Gaziantep'e askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Yük treni ile Gaziantep'in Başpınar istasyonuna getirilen zırhlı araçlar, vagonlardan indirilerek tırlara yüklendi. Askeri araçlar, karayolu ile görev yapacağı sınır ötesine ve sınırdaki birliklere sevk edildi.

Kaynak: İHA