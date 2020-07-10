Gaziantep’e "sanayide dönüşüm" desteği

İstanbul Savunma Havacılık (SAHA), Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) "Sanayide Dönüşüm Programı" ile yalın üretim, dijital dönüşüm gibi alanlarda desteklenecek.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, model fabrikanın Gaziantep için çok önemli olduğunu ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan Sanayide Dönüşüm Programı'na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. SAHA İstanbul aracılığı ile GSO-MEM bünyesine Mekatronik Atölyesi kurulabileceğinin konuşulduğu ziyarette yalıtım özelliklerine sahip nanoteknolojik ürünlerin askeri alanda kullanımına yönelik çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Gaziantep'te kurulma aşamasında olan Model Fabrika ziyaretinde Endüstri Siber Güvenlik uygulama modelinin Gaziantep Model Fabrika içerisinde uygulanabileceğini aktaran Keleş, Model Fabrika için, Nesnelerin İnterneti ve Dijital İkizlerin uygulanabileceğini söyledi. Gaziantep'e Model Fabrika kurulması çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ziyaretleri ve işbirliği için Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş'e teşekkür ederek, "Projeyle yalın dönüşüm ve sanayinin dijital dönüşümü ilkelerini uygulayacağız. Model fabrikayı dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlamak amacıyla kuruyoruz. Proje ile dijital dönüşüm, verimlilik, sanayinin dijital dönüşümü yalın dönüşüm, tasarım, öğren ve dönüş, yaparak öğrenme gibi sanayide dönüşüm sürecine GSO olarak ev sahipliği yapıyoruz. Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek. Bu noktada SAHA İstanbul ile güzel işbirlikleri yapacağız. Şehrimizde savunma sanayinin gelişmesi ve ülkemizde yerlilik oranının artmasına yönelik birlikte çalışacağız. Sayın İlhami Keleş ve tüm SAHA İstanbul yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA