Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesine şehir dışından izinsiz giriş yapan Suriyeli işçilere idari para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışından gelen Suriyeli işçilerin ilçemize girmeleri yasaktır. İzinsiz şekilde ilçemize girmeye çalışan 3 minibüse 3 bin 150'şer ve 29 yolcuya ise 392'şer lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA