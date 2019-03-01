Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında plastik ve köpükten eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat'a ait iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Mehmet Ali Kanpolat, yangında yaklaşık 40 bin TL'lik zarar olduğunu ifade etti.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, şans eseri yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangının kesin sebebi araştırılırken maddi hasar belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.