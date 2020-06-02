Gaziantepliler lokantalara koştu

Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte gastronomi kenti Gaziantep'te de lokanta ve restoranlar kapılarını iki buçuk ay sonra açtı. Lokantalara akın eden vatandaşlar özellikle beyran yedi.

Korona virüs salgını sonrası Türkiye genelinde normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber gastronomi kenti Gaziantep'te de lokantalar ve restoranlar kapılarını açtı. Yaklaşık iki buçuk ay sonra kapılarını açan gastronomi kentindeki lokantalarda, kebap ve beyran gibi pek çok lezzeti özleyen vatandaşların yoğunluğu yaşandı.

Kentte, sosyal mesafe kuralına uygun masa düzeni uygulamasına geçen restoranlar, girişlerde de müşterilerin ateş ölçümlerini yapıyor. Çalışanların maskesiz ve eldivensiz yemek ve servis yapmasına ise izin verilmiyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te yıllardır lokanta işleten Sakıp Usta Kebap-Beyran Salonu işletmecisi Ahmet Çadır, "Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır kapalıydık. Bu süreçte Gaziantepliler kebap ve beyran gibi bu şehre özgü lezzetleri çok özlemişti. Tabi biz de müşterilerimize hizmet etmeyi çok özledik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla sabahları erken saatlerde kapılarımızı açtık. Tüm tedbirleri aldık. Sosyal mesafeye uygun olarak ateş ölçümleri yapıp müşterilerimizi ağırlamaya başladık" dedi.

En çok beyran özlendi

Vatandaşların koronavirüs sürecinde en çok beyranı özlediğini de belirten Çadır, "Salgın nedeniyle kapalı olduğumuz dönemde vatandaşlar en çok beyranı özledi. Kebap çeşitlerimiz de çok özlendi tabi ama beyran doğal şifa kaynağı olduğu için daha çok özlendi. O yüzden sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız beyran yemeye geldi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar erken saatlerde beyran yemeye geldi

Aylar sonra lokantaların açılmasıyla beyran yemeye geldiğini söyleyen bir vatandaş ise salgın sürecinde lokantalar kapalı olduğu için beyran yemeği çok özlemiştik bugün lokantalar açılır açılmaz gelip beyran yedik. Çok özlemişiz. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşanmaz. Burada da salgın nedeniyle güzel tedbirler alınmış. O yüzden gönül rahatlığıyla gelip yemeğimizi yedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA