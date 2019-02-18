Gaziantepspor 0 - 3 Kastamonuspor 1966 / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Gaziantepspor sahasında Kastamonuspor 1966 ile 17.02.2019 'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Gaziantepspor - Kastamonuspor 1966 maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.