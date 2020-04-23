Gaziantep'te, 23 Nisan balkonlardan kutlandı

GAZİANTEP'te vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinin balkonlarından kutladı.

Gaziantep'te koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akşemsettin Parkı'nda kutlama programı düzenledi. Kutlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe milli eğitim müdürleri ile idareciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havaya balonlar bırakıldı. Müzik eşliğinde balonlar uçurulunca çocuklar da aileleriyle evlerinin balkonlarına çıkıp, çalınan şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyularak, kortej yürüyüşü yapan protokol üyeleri balkonda kendilerini izleyen çocuklara el salladı. Marşlar çalarak kentin sokaklarında dolaşan bando takımının geçişi sırasında vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte bayrak sallayarak eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA