Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. O anlar sosyal medyaya sızdırıldı. Kullanıcıların çağrısı üzerine baba gözaltına, minik bebek ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bunun üzerine "Gaziantep'te 3 aylık bebeğe şiddet uygulayan baba kim 2021? Gaziantep'te 3 aylık bebeğe şiddet uygulayan babanın adı ne 2021?" soruları da merak konusu oldu.

GAZİANTEP'TE 3 AYLIK BEBEĞE ŞİDDET UYGULAYAN BABA KİM 2021? GAZİANTEP'TE 3 AYLIK BEBEĞE ŞİDDET UYGULAYAN BABANIN ADI NE 2021?

Kan donduran görüntülerin sosyal medyayı ayağa kaldırmasının ardından, Gaziantep Valiliği "Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.