Gaziantep'te 3 aylık bebeği Cihan Göç'e şiddet uygulamıştı! Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık sinirle darp ettim

Tüm Türkiye, Yunus Göç isimli fabrika işçisi şahsın 3 aylık bebeği Cihan Göç'e uyguladığı şiddeti konuşuyor. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Kahvelipınar Mahallesi'nde yer alan evde 28 Kasım günü akşam saatlerinde meydana gelen olay, anne Göç'ün gizli kamera ile şiddet anını görüntülemesinin ardından ortaya çıkmış, Yunus Göç gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemeye tarafından tutuklanmıştı.

KÜÇÜK BEBEK YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise özel bir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 3 aylık evladına şiddet uygulayan Yunus Göç'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Göç'ün ifadesinde, oğluna uyguladığı şiddeti kabul ederek, ”Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğine işkence yapan baba Yunus Göç tutuklandı!