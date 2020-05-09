Gaziantep’te 51 mahallenin tüp borcu Zimem Defteri ile silindi

Gaziantep Valiliği, hayırseverlerin desteği ve "Aş Ocakta Kalmasın" sloganıyla yola çıkarak "Zimem Defteri" geleneği ile muhtaç vatandaşların 51 mahallede bulunan 210 tüpgaz bayisine olan borçlarını sildi.

Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile 51 mahalledeki 210 tüpgaz bayisinin veresiye defteri satın alınarak borçlar ödendi. Geçtiğimiz hafta aynı yöntemle 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterini satın alan Valilik, projenin ikinci ayağında ise 210 tüpgaz bayisindeki vatandaş borçlarını kapattı.

Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve korona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya giren vatandaşlara destek verilmesi amacı ile hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesi kapsamında, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta dar gelirli vatandaşların yer aldığı 51 mahalledeki 210 tüpgaz bayi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret edilen bayilerde vatandaşların borçları hesaplanarak borç defteri tutanakla alındı, hayırseverlere verildi. Hayırseverler ise tüp bayisine defterde yazan alacağı kadar ödeme yaparak vatandaşların borçlarını kapatmış oldu. Ödeme yapılan tüpgaz bayilerinin camlarına ise Gaziantep Valiliği tarafından hazırlanan ve üzerinde "Bu tüp bayiinde vatandaşlara ait olan tüm borçlar, 09.05.2020 tarihi itibari ile Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazılı afiş asıldı. Proje sonunda yaklaşık 2 milyon TL'lik bütçeyle kentteki binlerce ihtiyaç sahibi ailenin 12 kg'lık mutfak tüpü ve piknik tüpü borcu ödendi.

Yapılan proje hakkında bilgi veren Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Ahmet Sait Ülger, "Bugün bir Osmanlı Devleti geleneği olan Zimem Defteri'ni yeniden hayata geçirmiş olduk. Özellikle korona virüs salgını sürecinde Gaziantep Valiliği ile hayırseveler vatandaşlarımızın önderliğinde halkımızı yaşadıkları zor durumdan kurtarmak ve onlara destek olmak amacıyla yapılmış bir proje bu. Bu projede emeği geçen hayırsevelerimize ve bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok duygulandık"

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde tüpgaz bayi işleten Hikmet Polat, "Yıllardır burada esnaflık yapıyorum. Bu süreçte son zamanlarda müşterilerimiz virüs nedeniyle ödeyemiyordu. Böyle bir ortamda Gaziantep Valiliği güzel bir proje hayata geçirdi. Bütün borçlar ödenerek bizdeki veresiye defterleri satın alındı. Yani bu olay karşısında çok duygulandık. O yüzden herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vazgeçtiğim yaklaşık bin liralık borç vardı"

Tüpgaz bayisi işleten Hilmi Sevimli isimli bir başka esnaf ise, veresiye defterinde yıllar önce durumu olmadığı için taşınıp giden vatandaşların borcunun dahi durduğunu ve bu borçların da kapatıldığını aktararak, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte benim vazgeçtiğim yaklaşık bin liralık borç vardı. Bu borç zor durumda olan ve buradan taşınan vatandaşlara aitti. Onun dışında da iki bin liraya yakın normal borç da vardı. Şimdi valiliğimiz ve hayırseverlerimiz vasıtasıyla bu borçlar ödendi. Allah herkesten razı olsun, çok duygulandım" diye konuştu.

Kaynak: İHA