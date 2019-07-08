Gaziantep'te, 6 ayda 115 bin 397 sürücüye ceza kesildi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 6 aylık süreçte 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza kesildiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte trafik uygulamaları ve yeni düzenlemeler hakkında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi MOBESE hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde 590 bin 525 aracın denetime tabi tutulduğunu belirten Gül, kural ihlali veya evrak eksikliği nedeniyle 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza uygulandığını ifade etti.

6 aylık dönemde yapılan denetimlerde 16 bin 98 aracın trafikten men edildiğini ve 999 sürücünün ehliyetinin geçici olarak alındığı ifade eden Vali Gül, trafik cezaları ve işlemlerde vatandaşlardan gelen ihbarların önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

ABARTILI EGZOZA 6 AYDA 240 BİN 480 LİRA CEZA

Abartılı egzoz, modifiyeli araçlar ve şartlara uygun olmayan ışık donanımı kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandığını belirten Davut Gül, resmi ekipler, sivil radar denetim ekipleri ve elektronik sistemlerde yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanan 228 sürücüye toplam 240 bin 480 lira para cezası uygulanarak araçların trafikten men edildiğini kaydetti. Gül, ayrıca modifiyeli araç kullanan 226 sürücüye 53 bin 110 lira ceza kesilerek araçlarının trafikten men edildiğini de vurguladı.

DÜĞÜN KONVOYLARINA CEZA UYGULANACAK

Konvoy yapan araçların görüntülerle tespit edilerek para cezası uygulanacağını belirten Vali Gül, "Bundan sonra herhangi bir ihbara gerek kalmadan kent güvenlik sistemi kameraları taranarak konvoy, korna ve kurallara uymayan sürücülere işlem uygulanıp, cezaları adreslerine gönderilecektir" dedi.

33 BİN 534 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DENETLENDİ

Vali Gül, 6 ayda 33 bin 534 motosikletin denetlendiğini ve bunlardan 896'sının trafikten men edildiğini kaydetti. Gül, 3 bin 316 motosiklet sürücüsüne de 1 milyon 82 bin 783 lira para cezası uygulandığını belirtti.

Öte yandan tehlikeli araç kullanımı, yüksek sesle müzik dinleme, gereksiz yere klakson çalma veya araçtan çöp atma gibi ihlallere de göz açtırılmadığını dile getiren Vali Gül, 563 sürücüye 60 bin 804 lira para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

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DHA