Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karacaahmet Mahallesinde bulunan otogar içerisinde, üzerlerinde sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu toplam 6 şahıs yakalandı.
Şahıslarla ilgili başlatılan yasal işlemler devam ediyor.
Kaynak: İHA
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