İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.

Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karacaahmet Mahallesinde bulunan otogar içerisinde, üzerlerinde sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu toplam 6 şahıs yakalandı.

Şahıslarla ilgili başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT