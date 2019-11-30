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  3. Gaziantep’te 643 sürücü yaya ve plakaya işlem yapıldı

Gaziantep’te 643 sürücü yaya ve plakaya işlem yapıldı

Gaziantep'te toplamda 643 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 71 araç trafikten men edilip, 1 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep’te 643 sürücü yaya ve plakaya işlem yapıldı

Gaziantep'te toplamda 643 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 71 araç trafikten men edilip, 1 sürücü belgesine de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri, sorumluluk güzergahlarında 29.11.2019 günü İl merkezinde yapılan trafik kontrollerinde; Toplam 2.874 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren; 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 168 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 1 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 4 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 2 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 3 sürücüye izin belgesinin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan, 462 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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