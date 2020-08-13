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Gaziantep'te 65 yaş üstü kişilere kısıtlama getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs salgını nedeniyle gelin ve damadın anne,baba,dede,anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesinin yasaklandığını bildirdi.

Gaziantep'te 65 yaş üstü kişilere kısıtlama getirildi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının arttığı illerimizden olan Gaziantep'te salgının yayılması için önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, gelin ve damadın anne,baba,dede,anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesinin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca, 65 yaş ve üstü kişilerin belirlen saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve sebze/ meyve pazarına gitmeleri de yasaklandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor.65 yaş üstü ulu Çınar’larımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne,baba,dede,anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır."

TOPLU TAŞIMA VE PAZARA GİTME YASAĞI 

Vali Gül, açıklamasının devamında,"Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından; Sabah 07.00-10.00 Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, Akşam 18.00’dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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