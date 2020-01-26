Gaziantep’te 659 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alibaba Mahallesinde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 659 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Sigaralara el koyan ekipler, 2 şahsı ise gözaltına aldı.

Kaynak: İHA