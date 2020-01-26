Gaziantep’te 659 paket kaçak sigara yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alibaba Mahallesinde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 659 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sigaralara el koyan ekipler, 2 şahsı ise gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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