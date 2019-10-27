İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gaziantep’te 7 kaçan göçmen yakalandı

Gaziantep’te 7 kaçan göçmen yakalandı

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilerek, üzerlerinde yapılan kontrolde, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Gaziantep’te 7 kaçan göçmen yakalandı

Türküye'ye kaçak yollarla giren 7 göçmen Gaziantep'te yakalandı.

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilerek, üzerlerinde yapılan kontrolde, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT