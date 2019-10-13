Gaziantep’te 79 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 79 adet extacy hap ile 350 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Kentte yapılan son operasyonda 129 adet fişek halinde toplam 350 gram uyuşturucu esrar maddesi ile 79 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 35 TL paraya da el konuldu.

Yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA