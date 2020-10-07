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  3. Gaziantep'te atış oyununda bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te atış oyununda bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te 3 arkadaş, bir tarlada şişeyi hedef alarak atış oyunu oynarken sırası gelen Vedat Caner elindeki silahın ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te atış oyununda bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti. Tarlaya diktikleri hedefi vurmaya çalışan gençlerden biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Vedat Caner ile 2 arkadaşı tarlada hedef olarak diktikleri şişeye tabanca ile ateş etti. Atış sırası kendine gelen Caner, silahı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Caner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Vadat Caner'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri Caner'in kazaen mi vurulduğunu, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Berna Akkaya
Editör


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