Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün seçmeleri yapıldı

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Gaziantep'te kuracağı altyapısına yetenekler aradı. 500'ü aşkın sporcu seçmelere katıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 24 ilde başlattığı altyapı seçmelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene bin öğrenciyi altyapısına kazandırmayı hedefleyen takımın duraklarından biri de Gaziantep oldu. Şehirde takıma ilgi yoğun olurken 8-14 yaş aralığındaki 500'ü aşkın sporcu, seçmelerin yapıldığı spor salonunu doldurdu. Basketbolcu olmak isteyen çocukların adeta kuyruk oluşturduğu elemelerde heyecan yüksekti. Öğrenciler tek tek altyapı koçları tarafından gözlemlendi.

Alpaslan Aydın: "Amacımıza ulaştık"

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Gaziantep'te gördükleri manzaradan çok etkilendiğini söyleyerek, "A Takım maçlarından fırsat buldukça illerdeki seçmelerimize gidiyor, genç adayları izliyorum. Bugün de ekip olarak Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te hayali basketbolcu olmak olan yüzlerce genç sporcumuz ile buluştuk. Basketbol takımını kurarken amacımız çocuklara, gençlere basketbolu sevdirmekti. Bugün bu amacımıza ulaştığımızı gözlerimle gördüm. Salondaki bu yoğun ilgi, bu heyecan hedefimize vardığımızı kanıtlıyor. Evet, belki hepsi profesyonel basketbolcu olmayacak. Ama bu takım oyununu oynarken çok şey kazanacak, çok şey öğrenecek. Bir gün inanıyorum ki kulübümüzün altyapısında yetişmiş oyuncularımız ülkemizi dünyada temsil edecek. İnanın bu noktalara ulaşacak yetenekler Türkiye'de var. Biz o yeteneklerin kaybolmaması için çalışalım. Bu seçmeleri tamamladıktan sonra alt liglerde mücadele edecek takımlar kuracağız. Kulübümüz gençlerle ikinci, üçüncü liglerde temsil edilecek" dedi.

"Yılda iki kez sporcularımız için kamp düzenleyeceğiz"

Sporcular için yaz ve kış kampları yapmak istediklerini dile getiren Aydın, "Yılda iki kez sporcularımız için kamp düzenleyeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız tamam. Bu yaz ilk olarak yaz kampı ile başlıyoruz. İlk olarak Haziran ayında Antalya'da 150 çocuğumuzu kampa alacağız ve orada da sporcu taramalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra da gelecek yıl ara dönemde kış kampı düzenleyeceğiz. Amacımız genç sporcularımızın yaz ve kış aylarında verimli bir basketbol dönemi geçirmeleridir" ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül seçmeleri yerinde takip etti

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül de yeni binasına taşınan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü'nü gezerek altyapı seçmelerini izledi. Vali Gül, "Bahçeşehir'in şehrimizde yaptığı altyapı seçmelerini yerinde izlemek için geldim. Nasıl uygulamalar yaptıklarını ve bu uygulamaları okullarda nasıl gerçekleştirdiklerini görüyorum. Şehrimizin her köşesinden basketbolcu olmak isteyen genç sporcular bugün buradalar. Gençlerimizin mutlaka bir spor branşında olmaları, spor yapmaları, yeteneklerini geliştirmeleri bizim için çok önemli. Bunu amaç edinmiş spor sevgisini aşılamak için Türkiye'nin bir çok ilinde altyapı seçmeleri gerçekleştiren Bahçeşehir'i tebrik ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA