Gaziantep'te belediye 600 bin bez alışveriş poşeti dağıtacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından marketlerde alışveriş poşeti kullanımını kısıtlanmasıyla birlikte, kent genelinde 600 bin bez alışveriş torbası dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir markette düzenlenen kampanya tanıtım programında, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Yükselen Gaziantep Kampanyası" kapsamında bez alışveriş torbası dağıtılacağını söyledi. Fatma Şahin, Türkiye genelinde 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "sıfır atık" kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, "Sıfır atık projesini Türkiye'de en iyi uygulayan şehirlerden biriyiz. Kaynağından ayrıştırıp kâğıdı kâğıtla, camı camla, organiği organikle toplayıp bundan sonra da geriye kalan kısmı ekonomiye kazandırma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'MESELE ÇEVRE MESELESİ'

Hükümetin aldığı naylon poşet kısıtlama kararının para ile alakalı olmadığını belirten Şahin şunları dedi:

"Bundan böyle poşetleri kullanacaksak ya parasını ödeyeceğiz, ya da kullanmayacağız. Aslında buradaki mesele, para meselesi değil, tamamen bir çevre projesidir. Naylon, doğada erimeyen, yok olmayan, her şeyi kirleten bir hammaddedir. Poşetin, insan yaşamından daha fazla doğada yaşama ömrü var. Poşeti kullanmayalım dediğimizde alternatif üretmemiz lazım. Biz de belediye olarak bez torbaları halkımızla buluşturan bir kampanya başlattık. Büyükşehir olarak yine Türkiye'ye öncü olduk. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak 81 ilden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Artık naylon poşet değil, bez poşet kullanacağız. Ben çocukken hatırlıyorum, ellerimizde fileler vardı. Filelerle pazara giderdik, o fileleri yıllarca kullanılırdı. Aslında bu proje biraz öze dönüş, biraz çevreci, bir biraz ekonomi projesidir. Büyükşehir olarak bu kampanyanın arkasındayız, hükümetimizin arkasındayız. Toplumumuzun daha az para ödemesi, bu kampanyaya daha güçlü destek vermesi için de bez poşetleri artık biz dağıtacağız."

Konuşmaların ardından Şahin, market ve yakındaki bir pazarda alışveriş yapanlara bez alışveriş poşeti dağıttı.

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DHA