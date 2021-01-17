Gaziantep'te bina çöktü! Yaralılar var

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerindeki iki katlı metruk bina çöktü.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 4 kişilik bir ailenin yaşadığı bina, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tavan kısmından çöktü.

Çökme nedeniyle evdeki 4 kişi, moloz yığınları altında kaldı.

Moloz yığınlarının altından Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Anneleri 60 yaşındaki Fatma Rahman ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaşlı kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.