Gaziantep’te bir garip soygun!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yapmak için bir iş yerine giren iki hırsızın ışıkları yapıp soyguna devam etmesi görenleri hayrete düşürdü. 50 bin lira değerinde malzeme çaldıktan sonra ortalıktan kaybolup bir süre sonra ekipler tarafından yakalanan hırsızların o anları ise kameraya böyle yansıdı.