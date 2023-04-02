Gaziantep'te Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı şahıs ya da şahıslar tarafından kavga sırasında boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı şahıs ya da şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından Murat Özdemir boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA

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