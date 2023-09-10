Gaziantep’te çarşı pazarda okul kıyafeti yoğunluğu

Gaziantep'te okulların açılmasına saatler kala öğrenciler ve veliler okul kıyafeti satan mağazalara akın etti. Mağazalarda okul kıyafeti fiyatları ortalama 900 TL ile bin 200 TL arasında değişirken, okul kıyafeti almak için mağazaya gelen bir çocuğun "haylazlık" planı ise tebessüm ettirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala öğrenci ve velileri alışveriş heyecanı sardı, okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk had safhaya çıktı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi deprem bölgesi Gaziantep'te de 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul formaları satan mağazalara akın eden vatandaşlar, okula gidecek çocukları için yazlık, kışlık ve mevsimlik okul kıyafeti alışverişi yaptı.

"Yaklaşık 15 bin öğrencinin talebine yetiştik"

Okulların açılmasına saatler kala okul kıyafeti alışverişlerinde tatlı ve yoğun bir telaş olduğunu söyleyen mağaza sahibi Neşe Baharoğlu, şu ana kadar 15 bin öğrencinin talebine ulaştıklarını belirterek, "Bizim sektörümüz üretime Aralık ve Ocak aylarında başlar. Çünkü biz burada 90 okula hitap ediyoruz. Bu 90 okulun hazırlık sürecine belirttiğim tarihlerde başlamazsak yetiştirmemiz mümkün değil. Bu sene üretime depremden dolayı biraz geç başladık. Bu da üretimin biraz kısıtlı olmasına neden oldu. Normal üretimimizden yüzde 40 daha az üretebildik ama buna rağmen şu ana kadar yaklaşık 15 bin öğrencinin talebine yetiştik. İşimizi son ana bırakmak bizim tabiatımızda olan bir durum. Fakat bunun farklı sebepleri de var. Başka okula nakil bekleyen öğrenciler, şehrini değiştirmek zorunda kalan vatandaşlarımız var. Bu takım kişisel problemler de bu tür alışverişlerin son güne bırakılmasına ve ister istemez yoğunluğa neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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"Öğrencilerin taleplerine yetişmek için çalışıyoruz"

Okul kıyafeti fiyatlarından da bahseden Baharoğlu, "Okul kıyafetlerinde yüzde 50 fiyat artışı meydana geldi ve talep olarak geçen senenin yaklaşık yüzde 30 aşağısındayız. Ortalama bu yıl okul kıyafetimiz 900 TL ile bin 200 TL arasında çıkıyor. Bu fiyatlar sınıf kategorisine göre ve parça sayısına göre değişiklik gösteriyor. Geçen yıl ise ortalama en fazla 700 TL civarına çıkıyordu. Pandemi ve depremden dolayı öğrencilerimiz okuldan çok uzak kaldı. Bu sene okulların bizden ricası özellikle kıyafetleri eksik koymamamız ve fazla üretmemiz yönünde oldu. Gelen bu talepler ve son anda oluşan yoğunluk karşısında biz de elimizden geldiği kadar ürünlerimizi yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocuklarına okul kıyafetleri almak için mağazalara akın eden veliler ise ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirmek için çabaladıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim dönemi için çocuklara başarılar diledi.

Okul kıyafeti almak için mağazaya gelen çocuğun "haylazlık" planı tebessüm ettirdi

Öte yandan, okul kıyafeti almak için mağazaya gelen ve okulların açılacak olması nedeniyle heyecanlı olduğunu belirten 7 yaşındaki Mehmet Durakoğlugil'in okulda ne yapacağı ile ilgili soruya, "Haylazlık yapacağım" diye cevap vermesi ise duyanları tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)