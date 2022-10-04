Gaziantep'te cinci hocadan kan donduran katliam! Büyü bozmak için kedilere yapmadığını bırakmadı!

Gaziantep Karkamış’ta son günlerde yaşanan kedi olayları şehri ayağa kaldırdı. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve gelen müşterilerdeki büyüyü bozmak için kesik kedi bacağına ihtiyacı olduğunu söyleyen hoca, şehir merkezinde bulunan kedilerin bacaklarının kesilmesine neden oldu.

KEDİLERİN BACAKLARINI KESTİRDİ

Şehir merkezinde bacağı kesik ve kanlar içinde dolaşan kedilerin görülmesi sonrası vatandaşlar harekete geçerek şikayette bulunurken, emniyet yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Emniyet ekiplerine gelen ihbarlar sonrası kendisini cinci hoca olarak tanıtan şahsın büyü bozmak için bazı kedilerin bacaklarının kesilmesini istedi.

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KEDİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşan olay sonrası yaralı kedilerin yerlerini tespit etti ve kediler Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sosyal medyada gündem olan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olay sonrası Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından başlatılan araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Karkamış Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.