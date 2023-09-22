Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir buçuk ay önce 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga sırasında bir gencin Şavak ve kardeşini bıçaklama ve 2 kardeşin kanları içerisinde yere yığılma anları yer aldı.

YAYINLAMA
Google News
Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı

Olay, 9 Ağustos 2023 günü Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocukların tartışması sonrası olaya büyükler de dahil olmuş ve kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak (44) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Abdullah Şavak'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen ve Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup arasında bir anda başlayan tekmeli yumruklu kavganın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönme anları yer aldı. Görüntülerin devamında, Abdullah Şavak ve kardeşinin bir genç tarafından bıçaklanma anları ile iki kardeşin kanlar içerisinde yere yığılma anları da yer aldı.

2 zanlı tutuklanmıştı

Bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından olaya karışan 2 zanlı yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
Husumetlilerinden canını telefoncuya sığınarak kurtardı!
Husumetlilerinden canını telefoncuya sığınarak kurtardı!
Son Haberler
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
Kadına sözlü tacize esnaf duyarsız kalmadı! Cadde boks ringine döndü!
Kadına sözlü tacize esnaf duyarsız kalmadı! Cadde boks ringine döndü!
Antalya'da feci ölüm! Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken 60 metrelik uçurumdan düştü!
Antalya'da feci ölüm! Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken 60 metrelik uçurumdan düştü!
Çok Okunanlar
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi
Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi
Yorumlananlar
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!