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  3. Gaziantep'te Covid-19 servisinde çalışan sağlık personelinin telefonunu çaldı!

Gaziantep'te Covid-19 servisinde çalışan sağlık personelinin telefonunu çaldı!

Gaziantep'te bir hastaneye refakatçi gibi giren bir hırsız, Covid-19 servisinde çalışan bir sağlık personelinin dinlenme odasına bıraktığı telefonu çaldı. Bir süre sonra odaya gelen çalışanın fark etmesi sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede yaşanan olayda gezdiği odalarda gözüne kestirdiği bir telefonu alıp kayıplara karıştı. Covid-19 servisinde çalışan bir sağlık personeline ait olduğu öğrenilen telefonun bulunması için harekete geçen polis ekipleri, hırsızı kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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09 Ekim 2020 Cuma 10:51
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