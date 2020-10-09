Gaziantep'te Covid-19 servisinde çalışan sağlık personelinin telefonunu çaldı!

Gaziantep'te bir hastaneye refakatçi gibi giren bir hırsız, Covid-19 servisinde çalışan bir sağlık personelinin dinlenme odasına bıraktığı telefonu çaldı. Bir süre sonra odaya gelen çalışanın fark etmesi sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.