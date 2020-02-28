Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen R.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA