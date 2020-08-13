Gaziantep’te denetimlerde vatandaşa ceza yağmuru!
Vaka sayılarındaki artış yüzünden tedbirlerin sıkılaştırıldığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmamasından dolayı bir günde 2 bin 547 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 547 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildi. Denetimlerde 610 iş yerinden 1'ine de işlem yapıldı.
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13 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
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