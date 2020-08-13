Gaziantep’te denetimlerde vatandaşa ceza yağmuru!

Vaka sayılarındaki artış yüzünden tedbirlerin sıkılaştırıldığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmamasından dolayı bir günde 2 bin 547 kişiye ceza kesildi.