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Gaziantep’te denetimlerde vatandaşa ceza yağmuru!

Vaka sayılarındaki artış yüzünden tedbirlerin sıkılaştırıldığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmamasından dolayı bir günde 2 bin 547 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 547 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildi. Denetimlerde 610 iş yerinden 1'ine de işlem yapıldı.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
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