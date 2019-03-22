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Gaziantep'te deprem!

Bugün saat 13.04 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'te deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 13.04 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yakın ilçelerde ve Gaziantep kent merkezinde de hissedildi.

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