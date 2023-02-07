Gaziantep'te deprem sonrası bazı fırınlar ekmeği ücretsiz vermeye başladı! Fırsatçılar ise 10 TL'den satmaya başladığı iddia edildi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini yaşayan Türkiye Kahramanmaraş'ın 7.7 şiddetinde sallanması ile ayağa kalktı. Deprem 10 ilde hissedilirken 3.419 vatandaşımızın yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan çok sayıdaki vatandaşımıza ise ulaşmak için yardım görevlileri canla başla çalışıyor. Enkaz altından kurtarılan vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için fırınların açılacağı belirtildi.

FIRINLARDAN ÜCRETSİZ EKMEK ALINABİLECEK

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Elazığ'da depremde meydana gelen enkaz ve yıkıntılardan sonra evlerine giremeyen vatandaşlar toplanma alanlarında yardım eli beklerken, Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubu, bakanlar koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, "10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla." dedi.

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YAĞMACILAR İŞ BAŞINDA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ortaya çıkan yağmacıların boş ev ve marketlere girdiği görüldü. Marketlerin camlarını kırarak talan eden yağmacılar vatandaşlar tarafından tepki aldı. Market arabalarıyla yağmacılık yapan vatandaşların büyük eşyaları sırtlarında taşıyarak kaçtıkları görüldü.

FATMA ŞAHİN AÇIKLADI

Gaziantep'te depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olmuş ve çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu şehirde vatandaşlar evlerine giremeyerek toplanma alanlarında bekliyorlar.

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Cüneyt Özdemir ise youtube kanalından Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e telefonla bağlandı.

Özdemir, Şahin'e "Kaç bina yıkıldı Gaziantep'te tespit edebildiniz mi?" diye sorarken, Şahin, "İlçenin yarısından çoğu şu an yok." dedi. Şahin, bahsettiği ilçenin nüfusunun 60 bin olduğunu ifade etti.

Özdemir'in "Şehrin ne kadarı geceyi sokakta geçiriyor?" sorusuna ise, Şahin, "Şehrin yarısı evine giremiyor" yanıtını verdi.

Birçok vatandaş toplanma alanları, spor tesisleri ve camilerde konaklarken yiyecek içecek sıkıntısının da baş göstermeye başladığını belirten Fatma Şahin, "Doğalgaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TE FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Gaziantep halkı ekmek ve su sıkıntısı çekerken ekmeğin ücretsiz olması gerektiği duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları sonrasında Gaziantep'te bazı fırıncılar ekmeği ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladı. Gaziantep'in Şehreküstü semti bölgesinde yer alan bazı fırıncılar ise ekmeği 10 liradan satışa sundukları ve almayan kişilere ise; "alacak birini buluruz!" ifadeleri ile tepki gösterdikleri iddia edildi.