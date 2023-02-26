Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri de Gaziantep oldu. Nurdağ ilçesinde çok sayıda binanın yıkılmasının ardından İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kavak, adliyeye sevk edildikten sonra savcılık ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ilk ifadesinde çok sayıda akrabasını kaybettiğini ve eskiden müteahhitlik yaptığını ancak başkan olduktan sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyledi.

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde neler söylediği öğrenildi. ,

Kavak, deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.