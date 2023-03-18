Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan doğal göl bölgede korkuya neden oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra Gaziantep'te iki dağ birbirine yaklaşmış sonrasında ise göl oluşmuştu. Sel felaketinden sonra gölde su seviyesi yükselince 5 köy boşaltıldı.

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Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan doğal göl bölgede korkuya neden oldu!

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17 sularında merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsalında bulunan İdilli Mahallesinde bulunan 2 dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşmiş, dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluşmuştu.

Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan yapay göl bölgede korkuya neden oldu!

5 KÖY BOŞALTILDI

Gaziantep ve çevresinde günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükseldi, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi. Oluşan doğal gölün su seviyesi sağanak nedeniyle yükselmiş ve tehdit oluşturmaya başlamıştı. Ekipler köyleri boşaltırken sağanak yağışların Pazartesine kadar etkili olacağını belirtti.

Gaziantep'te depremden sonra dağ dağa kavuştu! Oluşan yapay göl bölgede korkuya neden oldu!

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