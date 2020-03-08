Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Doğan'ın (67) kullandığı 27 SB 376 plakalı motosiklet, İdilli Mahallesi Karıncalıseki mevkisinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yoldan...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Doğan'ın (67) kullandığı 27 SB 376 plakalı motosiklet, İdilli Mahallesi Karıncalıseki mevkisinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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