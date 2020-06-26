Gaziantep'te düğüne giden minibüslerden korkunç kaza! 11 kişi yaralı
Gaziantep'te sabah saatlerinde iki farklı düğüne giden 2 minibüs kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken olay anı kameralara böyle yansıdı.
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26 Haziran 2020 Cuma 12:40
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