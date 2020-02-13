Gaziantep'te eğitime soğuk hava engeli

GAZİANTEP'te, kar yağışı sonrası düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı okullar yarın için tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde yollar kapanırken, sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının durmasını ardından hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı kentteki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını ifade eden Vali Gül açıklamasında, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA