Gaziantep’te Ender Saraç’la Bebekli Aile Buluşmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde "Uzman Doktor Ender Saraç'la Bebekli Aile Buluşmaları" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Bebekli ebeveynleri bilgilendirmek amacıyla Dr. Saraç'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, özellikle 0-6 ay arasında bebeklerin besin alışverişinin nasıl olacağı konusu açıklığa kavuşturuldu.

Doktor Ender Saraç, bebekler için besin kalitesinin doğumdan önce korunma altına alınmasını belirterek, anne adaylarının hamile kalmadan önceki 3 ay içinde tükettikleri yiyeceklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Saraç, "Teknolojinin çeşitlenmesi de insanların yemek yediği dönemi etkiledi, mesajlaşarak yemek yiyoruz. Bilişsel gelişim için yediğiniz yemeğin ne olduğu kadar nasıl yendiği de önemlidir. Bebek doğduktan sonra ilk altı ay çok dikkat etmeliyiz. Her şeyden önce anne sütünü başka hiçbir şeyle kıyaslamamalıyız. Anne sütü yaratanın çok önemli bir nimetidir. Bebek anne rahmindeyken direk kordon bağlantısı var. Ancak doğum sonrası da anneyle olan bağlantısı sürüyor, bebeğin sağlık durumuna göre de anne sütü hastalığa göre değişime uğruyor. Anne sütü, bebeğin sağlık durumunun daha da bozulmasına neden olacak ihtimalleri azaltıyor. Anneler eskisi kadar süt taşımıyor, emzirme süreleri düştü, özellikle büyük şehirlerde annelerin sütü azaldı ancak yeniden hatırlatıyorum bebekler için ilk 6 ay çok önemli. Bu konuda ebeveynlerin çok hassas olması gerekiyor. Bebeklere, devam sütü ve ek gıdalar doğru zamanda takviye besin olarak verilmelidir. Yanlış dönemde bebeğe farklı besinler verirseniz bebekte önemli hastalıklara yol açarsınız. Örneğin, 7 aylık çocuğa köfte verilmez. O nedenle anne sütüne yakın bir formülde olan devam sütü 6 ayın sonunda bebeklere verilebilir. Isırma fonksiyonu oluşmaya başladığında ise doktor tavsiyesiyle bebeğin gelişimi için farklı besinlerden de faydalanılabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA