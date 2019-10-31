Gaziantep’te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Kuveyt Fonu'ndan 5 milyon dolar hibeyle yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi, faaliyetleriyle kısa sürede engellilerin yaşamına dokunmayı başardı. Merkez, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra sanat ve spor kurslarıyla engellilere umut oldu. 2019 Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı merkez özel eğitimlerle farkındalık oluşturdu.

Engellilerin toplumla bütünleşmesini amaçlayan büyükşehir, Gazi şehrin "Engelsiz Kent" kimliğine uygun hizmetlere ara vermeden sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir" sözü, Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerine, 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi'yle ete kemiğe büründü.

"Engelli Vatandaşları Sosyalleştirmeyi Hedefliyoruz

Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2019 Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışına katıldığını hatırlattı. Tolay, görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Bunun yanı sıra engellileri sosyal alanlarda zenginleştirecek, rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktivitelerin yapılabileceği bir merkez hayata geçirdik. Merkezimiz bu kapasitesiyle Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam'dan sonra ikinci konumdadır. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanında sosyal aktivitelerle geliştirdiğimiz eğitim çerçevesinde çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakabiliyoruz. Bu yönde kısa sürede başarı hikâyeler yazılıyor. Çocuklar kendi özgüvenlerini kazanarak hayatta daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyorlar. Sosyal alanlarımızın fazlalığının çocuklarda artıları birebir gözlemliyoruz. Masa başı eğitimin dışında gerçekleştirdiğimiz uygulamalı tedavi süreciyle çocuklardan daha iyi geri dönüşümler alıyoruz" dedi.

Tolay, müzik ve resim gibi sosyal atölyelerin diğer rehabilitasyon merkezlerinde bulunmadığını ifade ederek, "En farklısı gastronomi mutfağımız. Burada engelli şefler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Serdar Tolay, merkezden engellilerin ücretsiz faydalandığını belirterek, şunları aktardı: "Merkezimiz aynı anda bin 50 engelliye hizmet verebilecek kapasitededir. Şu an merkezimizde 400 engelli yararlanmaktadır. Amacımız topluma faydalı olmak. Amacımız herhangi bir şekilde rehabilitasyon merkezlerine ulaşamayan, daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara hitap etmek. Hayatında hiç bu merkezlerden yararlanmamış kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuğum artık bisiklet sürebiliyor"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Muhammed'in babası İsmail Delerceoğlu, "Oğlum, 2 yaşından beri tedavi görüyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi sürecinin başlamasından bu yana çocuğumda bir takım değişimler olduğunu görüyorum. Her şeyden önce daha mutlu bir şekilde bu merkeze geliyor. Daha önceki tedavilere zoraki götürüyorduk. Bazen götürmediğimiz zamanlar oluyordu. Burada eğitimci faktörü de çok etkili. Öğretmenlerimiz birebir ilgileniyorlar. Burada tedaviye başlamadan önce çocuğum bisiklet süremiyordu, şimdi sürebiliyor. Önceki eğitimlerde sadece fizik tedavi gerçekleştiriliyordu. Burada fizik tedavinin yanı sıra çocuğumun sosyalleşmesi için de çaba sarf ediliyor. Buradaki tedavi sürecinin yapıcı olması ailemizi de olumlu etkiliyor" dedi.

Kaynak: İHA