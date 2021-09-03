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Gaziantep'te facia: İki minibüs çarpıştı, 10 yaralı!

Gaziantep'te facia niteliğinde kaza gerçekleşti. Kentin Nurdağı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te facia: İki minibüs çarpıştı, 10 yaralı!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bulunan Nurdağı ilçesine bağlı, Noğaylar Mahallesi mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki 14 DY 115 plakalı minibüs ile H.E.B. yönetimindeki 01 EHY 08 plakalı minibüs karşı karşıya gelmesiyle çarpıştı. 

Gaziantep'te facia: İki minibüs çarpıştı, 10 yaralı!

AA'nın haberine göre, ara iki kişi sıkıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldılar. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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