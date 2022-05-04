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  3. Gaziantep'te feci kaza: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı!

Gaziantep'te feci kaza: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı!

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Trafik ise bir süre tek şeritten sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Gaziantep'te feci kaza: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı!

Kahreden kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti. Elazığ-Hatay seferini yapan Erdal Sürüçoğlu yönetimindeki, içinde 37 yolcu bulunan otobüs ile Hüseyin Kayışkanat idaresindeki TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen otobüsteki 14 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Gaziantep'te feci kaza: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve polis, kazanın ardından otoyolda güvenlik önlemi aldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Gaziantep'te feci kaza: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı!

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