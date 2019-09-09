Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ait "Hijyen Evler" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon yaptı. 12 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin dolar, yakalanmamak amacıyla farklı isimlere düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA