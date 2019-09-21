Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamındı polis tarafından gözaltına alınan M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında M.U. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA