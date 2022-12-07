Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde freni boşalan kamyonet dehşet saçtı. Kamyonet, okula gitmek için evden çıkan iki çocuk ile bir kadını ezdi. Olayda bir çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

Alınan bilgilere göre olay Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta meydana geldi. Sürücü A.G. (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra 500 yokuş aşağı savruldu. O esnada okula gitmek için sokakta olan 2 çocuk ve bir kişiyi ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarpıp durdu.

Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Olayda yaralanan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad Hilal (38) ve kamyonet sürücüsü A.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

KOMİSER, ACILI BABAYI SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac Hamod'un cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve göz yaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var Gaziantep'te freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

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