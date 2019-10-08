Gaziantep’te Gebe Okulu projesiyle 6 bin 500 anne adayına ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Gebe Okulu Projesi kapsamında 6 bin 500 anne adaylarına eğitim verildi.

Sağlık ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek alınan büyükşehir, gebelik eğitimiyle sağlık alanında önemli bir adım attı. Anne ve bebek ölümlerinin son bulması, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik sürecinde gerekli eğitimleri alması amacıyla 3 yıl önce uygulamaya alınan "Gebelik Okulu Projesi"nde anne-bebek sağlığı öncelendi, uzmanlarca anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi ve annelerin doğum sonrası gerekli bilgilerin verilmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'yle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin iş birliğiyle oluşturulan Gebe Okulu'nda gebe ve sağlık personelinin iletişimi, gebelikte annede meydana gelen fizyolojik-psikolojik değişiklikler, rutin tetkikler, gebelik döneminde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğum süreci, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler gibi konular anlatıldı, anne adayları bilinçlendirildi.

"Eğitimlerle bebek ölümlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz"

Şehitkamil ilçesi Sam Kırsal Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde anne adaylarına yönelik eğitim çalışması yapıldı. Eğitim çalışmasına katılan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, anne adaylarına seslendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in selamını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Tolay, "İnşallah, anne adaylarımız sağlıklı bir şekilde doğum yapar ve sağlıklı bir bebek Dünya'ya getirir. Sizleri, bu programa gelerek doktorumuz eşliğinde, doğum öncesinde gereken bilgileri aldığınız için tebrik ediyorum. Sizlere, çok önemli bilgiler veriliyor. Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliği çerçevesinde düzenlenen bu programda doktorlarımızın üstlendiği sorumluluk önemlidir. Hedef grupları; bebekler ve anne adaylarımız olunca bu programın önemi daha da artmaktadır. Sağlık konusu, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Verilen eğitimde; gebelik ve doğum süreci yaklaşırken yapılması gerekenler doktorumuz tarafından sizlere aktarılıyor. Herhangi bir hastalık söz konusu olmadıkça anne adaylarımızın normal doğum yapmasını öneriyoruz. Doğum sürecinin sonrası da anne adaylarımız için önemlidir. Bebeklerimiz Dünya'ya gelirken hastalıklara çok açıktır. Bu süreçte bebeklerin, aşıları ve muayene dönemleri aksatılmamalıdır. Bu süreçte doktorlarımız tarafından size belli eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler çerçevesinde bebek ölümlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz, anne ve bebek sağlığıdır" dedi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli ebe Sevgül Ertürk, anne adaylarına Dünya'ya gelen bebeklere yönelik yapılması gereken taramalar hakkında bilgiler verdi, gebelik sürecinde anne adaylarına yaşanabilecek sağlık sorunlarını anlattı. Eğitim programına katılan anne adaylarına, hediye çantası verildi.

Öte yandan 2016 yılından bu yana uygulanan Gebe Okulu Projesi'yle 6 bin 500 anne adayına eğitim verildi.

Kaynak: İHA